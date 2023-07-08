İstanbul'da Namaz Kılma Videosu Çeken Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Namaz Kılma Videosu Çeken Şüpheli Gözaltına Alındı

08.07.2023 16:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yayınlanan namaz kılma videosuna ilişkin soruşturma başlattı. Görüntüyü çeken şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

İstanbul'da sosyal medya üzerinden yayınlanan namaz kılma videosuna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında görüntüyü çeken şüpheli gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir kişinin namaz kılma görüntüsü içerisinde kayda aldığı ve sosyal medya platformunda yayınlanan videoyu inceledi. Savcılık, video içeriğiyle ilgili "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı. Şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması yönünde emniyet birimlerine gerekli yazıların yazıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada görüntüyü çeken şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi. Gözaltına alınan şüpheli D.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Güvenlik görevlisi namazla dalga geçip o anları videoya aldı! Başsavcılık soruşturma başlattı Güvenlik görevlisi namazla dalga geçip o anları videoya aldı! Başsavcılık soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Namaz Kılma Videosu Çeken Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


Son Dakika
17:32 Ünlü Sanatçı Özkan Uğur'un Ailesinden İlk Açıklama
17:28 Özkan Uğur'un ailesinden ilk açıklama: Hepimizin başı sağ olsun
17:27 Süper Lig takımlarıyla adı geçen Bilic'ten şaşırtmayan tercih! İşte modaya uyan Hırvat hocanın yeni takımı
17:26 Özkan Uğur'un ölüm haberi alan Melek Baykal gözyaşlarını tutamadı: Kimseyi kırmayan kocaman kalpli bir adamdı
17:23 Süper Lig ekipleriyle adı geçen Bilic'ten şaşırtmayan tercih! İşte modaya uyan Hırvat hocanın yeni takımı
17:22 Özkan Uğur'un ölüm haberi alan Melek Baykal gözyaşlarına boğuldu
17:06 Sanatçı Özkan Uğur'un Ölümü Sonrası Taziye Paylaşımları
17:02 Özkan Uğur'un ölüm sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu! Paylaşımlar peş peşe geldi
16:45 Rusya'ya giden Fenerbahçe'ye, Dinamo Kiev'den çok sert tepki: Terörizmin kanlı parasını kabul ettiniz
16:41 Dinamo Kiev'den Rusya'ya giden Fenerbahçe'ye skandal suçlama: Terörizmin kanlı parasını kabul ettiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2023 17:50:24. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Namaz Kılma Videosu Çeken Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement