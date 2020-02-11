İstanbul'da Narkotik Ekipleri, şafak vakti operasyonu gerçekleştirdi: 44 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Narkotik Ekipleri, şafak vakti operasyonu gerçekleştirdi: 44 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da Narkotik Ekipleri, şafak vakti operasyonu gerçekleştirdi: 44 gözaltı

52 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Kağıthane merkezli 7 ilçede torbacılara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul'da Narkotik Ekipleri, şafak vakti operasyonu gerçekleştirdi: 44 gözaltı, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Kağıthane merkezli 7 ilçede torbacılara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 44 gözaltı gerçekleştirildi.


İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'un 7 ilçesinde şafak vakti operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda daha önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Polis helikopteri de havadan destekli olarak operasyonda görev aldı.


Önceden belirlenen adreslerin kapıları koçbaşları ile açıldı. Ayrıca evlerdeki aramalarda hassas burunlu narkotik köpekleri de görev aldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen, hakkında arama kararı oldukları öğrenilen 44 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:21 Kaynak: İHA
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