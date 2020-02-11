İstanbul'da Narkotik ekipleri, şafak vakti operasyon gerçekleştirdi: 44 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da Narkotik ekipleri, şafak vakti operasyon gerçekleştirdi: 44 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da Narkotik ekipleri, şafak vakti operasyon gerçekleştirdi: 44 gözaltı

6 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Kağıthane merkezli 7 ilçede torbacılara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Kağıthane merkezli 7 ilçede torbacılara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 44 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'un 7 ilçesinde şafak vakti operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda daha önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Polis helikopteri de havadan destekli olarak operasyonda görev aldı.

Önceden belirlenen adreslerin kapıları koçbaşları ile açıldı. Ayrıca evlerdeki aramalarda hassas burunlu narkotik köpekleri de görev aldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen, hakkında arama kararı oldukları öğrenilen 44 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

(Davut Has/İHA)

İstanbul'da Narkotik ekipleri, şafak vakti operasyon gerçekleştirdi: 44 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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