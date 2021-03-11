İSTANBUL'DA NARKOTİK KÖPEĞİ "ATAK" TAKSİDE 60 KİLOGRAM UYUŞTURUCU BULDU - Son Dakika

İSTANBUL'DA NARKOTİK KÖPEĞİ "ATAK" TAKSİDE 60 KİLOGRAM UYUŞTURUCU BULDU
11.03.2021 16:22
*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa şanslısınız."İstanbul (DHA) İSTANBUL'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği 'Atak' arama yapılan taksinin bagajında 60 kilogram uyuşturucu buldu.
* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa şanslısınız."
İstanbul (DHA) İSTANBUL'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği 'Atak' arama yapılan taksinin bagajında 60 kilogram uyuşturucu buldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Atak'ın uyuşturucuyu bulduğu anları sosyal medya hesabından "60 kg bonzai Jandarma'dan kaçar zannettiniz... Kahraman Jandarma'yı ve Atak'ı hesaba katmadınız. Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa şanslısınız Teşekkürler İstanbul jandarması. " notuyla paylaştı.
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