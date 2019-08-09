Son Dakika Haberleri: İstanbul'da narkotik operasyonu (1)
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İstanbul'da narkotik operasyonu (1)

1 saat önce

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Başakşehir, Beyoğlu ve Arnavutköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla 80 kilogram eroin, 16 kilogram afyon sakızı, 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul'da narkotik operasyonu (1), System.String[]
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Başakşehir, Beyoğlu ve Arnavutköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla 80 kilogram eroin, 16 kilogram afyon sakızı, 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


- İstanbul
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:49 Kaynak: DHA
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