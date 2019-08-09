İstanbul'da narkotik operasyonu (1)
1 saat önce
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Başakşehir, Beyoğlu ve Arnavutköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla 80 kilogram eroin, 16 kilogram afyon sakızı, 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:49 Kaynak: DHA
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