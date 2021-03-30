İstanbul'da narkotik operasyonu: 26 kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gece saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyon, Ümraniye merkezli olmak üzere Ümraniye, Tuzla , Sancaktepe , Çekmeköy ilçelerinde 39 adreste yapıldı. Operasyonlarda 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

İstanbul 'da Ümraniye merkezli 39 adreste narkotik operasyonları yapıldı. Operasyonlarda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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