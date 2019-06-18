İstanbul'da narkotik operasyonu
1 saat önce
Tuzla'da uyuştucu satıcılarına yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
Tuzla
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:44 Kaynak: AA
'da uyuştucu satıcılarına yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ile Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyona özel harekat polisleri de katıldı. Helikopter
destekli operasyonda 130 polis görev aldı. Uyuştucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda bazı kişiler gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de yer aldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
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