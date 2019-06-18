Son Dakika Haberleri: İstanbul'da narkotik operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da narkotik operasyonu

1 saat önce

Tuzla'da uyuştucu satıcılarına yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

İstanbul'da narkotik operasyonu, System.String[]
Tuzla'da uyuştucu satıcılarına yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyona özel harekat polisleri de katıldı.
Helikopter destekli operasyonda 130 polis görev aldı. Uyuştucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda bazı kişiler gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de yer aldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:44 Kaynak: AA
Tuzla, Narkotik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da uyuşturucu satıcılarına "Çekirge operasyonu: 52 gözaltı Ankara polisi 'avcıları' avladı Uyuşturucu satıcıları arasında oğlunu gören anne yere yığıldı Küçükkaya ve İmamoğlu'nun ortak yayın öncesi otelde ne konuştuğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 08:08:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da narkotik operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]