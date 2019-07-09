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İstanbul'da Narkotik operasyonu

44 dakika önce

İstanbul'da Narkotik operasyonu Fatih'te şafak operasyonu; 35 gözaltıİSTANBUL - İstanbul'da şafak vakti yapılan narkotik operasyonunda önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da Narkotik operasyonu
Fatih'te şafak operasyonu; 35 gözaltı
İSTANBUL - İstanbul'da şafak vakti yapılan narkotik operasyonunda önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet tabanca ve bir miktar narkotik madde ele geçirilirken, 35 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Fatih ilçesinde önceden belirlenen 40 adrese kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi.
Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerde detaylı arama çalışmalarını sürdürürken, şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda ise 35 kişi gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet tabanca ve bir miktar narkotik maddi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İstanbul'da Narkotik operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:08 Kaynak: İHA
Narkotik, İstanbul, Fatih, 3. Sayfa
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