İstanbul'da narkotik operasyonu: Çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da narkotik operasyonu: Çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Büyükçekmece, Avcılar, Bağcılar ve Sarıyer ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 6'sı yabancı uyruklu 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anı kameraya yansırken, operasyonda ele geçirilen malzemeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Büyükçekmece, Avcılar, Bağcılar ve Sarıyer ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 5 kilo 420 gram esrar, 120 kilo 300 gram likit eroin, 10 kilo sıvı metamfetamin, 5 adet cam kavanoz içerisinde 5 kilo metamfetamin, 13 adet aseton, 1 kilo 138 gram toz kokain, 3 adet hassas terazi ve 2 adet pres makinesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 6'sı yabancı uyruklu 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 ilçede eş zamanı yapılan operasyon polis kamerası tarafından kaydedilirken, operasyon sonucunda ele geçirilen malzemeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi. (Selim Bayraktar/İHA)

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