UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA EV SAHİBİNİN 'KİRA ÖDEMİYORLAR' ŞİKAYETİ - Son Dakika
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UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA EV SAHİBİNİN 'KİRA ÖDEMİYORLAR' ŞİKAYETİ

07.03.2023 09:30
UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA EV SAHİBİNİN 'KİRA ÖDEMİYORLAR' ŞİKAYETİ

İSTANBUL'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İSTANBUL'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon yapılan adreslerden birinde, aramalara eşlik etmesi için çağırılan ev sahibi oturanların kira vermediğini öne sürerek şikayette bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 06.30 sıralarında kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda polis görev aldı. Özel harekat ekipleri kapıları kırıp içeride güvenlik önlemleri aldıktan sonra narkotik polisi adreslerde arama yaptı. Adreslerde arama yapılırken 2 kişi ise şahit olarak evlerde hazır bulundu.

Kağıthane'de bir adrese yapılan operasyonda arama sırasında ev sahibi polise eşlik etti. Operasyonu unutan ev sahibi kiracılarıyla kira yüzünden tartışmaya başladı. Bunun üzerine polis ev sahibini uyardı. Bu sırada aramalara ise devam edildi. Kısa bir süre sonra ev sahibi yeniden kira ödemediklerinden yakınarak şüphelinin de aralarında bulunduğu kiracılarını polise şikayet etti. Polis yeniden ev sahibini uyararak bu konuyla ilgilenmediklerini söyledi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA EV SAHİBİNİN 'KİRA ÖDEMİYORLAR' ŞİKAYETİ - Son Dakika
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