İstanbul'da nefes kesen hırsızlık operasyonu polis kamerasında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da nefes kesen hırsızlık operasyonu polis kamerasında - Son Dakika

İstanbul'da nefes kesen hırsızlık operasyonu polis kamerasında

6 saat önce

Beşiktaş ve Başakşehir'de otomobil hırsızlığı yapan şahıslara operasyon düzenlendi.

İstanbul'da nefes kesen hırsızlık operasyonu polis kamerasında, System.String[]

Beşiktaş ve Başakşehir'de otomobil hırsızlığı yapan şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler 13 Ekim 2019 ile 8 Ocak 2020 tarihleri arasında meydana gelen evlerden hırsızlık ve oto hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışmaları neticesinde, hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu belirlenen 3 kişiyi 17 Ocak günü Küçükçekmece İkitelli Oto Sanayi Sitesinde gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler Ufuk G. (22), Emre D. (22) ve Batuhan D. (20) gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Şüphelilerden Ufuk G.'nin (22) 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ufuk G., Emre D. ve Batuhan D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Operasyon anı polis kamerasında


Öte yandan, Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon polis kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İkitelli Oto Sanayi Sitesinde düzenlenen operasyonda şüphelilerin polisi görüp kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandığı anlar görüldü. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:39 Kaynak: İHA
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