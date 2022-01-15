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İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı

15.01.2022 17:25

İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı Kağıthane'de trafoya uyuşturucu saklayarak müşterilerine satış yapan torbacı evinde polis ekipleri tarafından yakalandı Uyuşturucu trafodan alan müşteri de suçüstü yakalandı Kağıthane'de...

İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı

Kağıthane'de trafoya uyuşturucu saklayarak müşterilerine satış yapan torbacı evinde polis ekipleri tarafından yakalandı

Uyuşturucu trafodan alan müşteri de suçüstü yakalandı

İSTANBUL - Kağıthane'de trafoya uyuşturucu saklayarak müşterilerine bu şekilde satış yapan torbacının mallarını alan müşteri, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Nefes kesen anlar güvenlik kameralarına yansırken, evinde gözaltına alınan torbacı adli kontrol şartıyla, müşteri ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, semtteki bir sokakta bulunan trafonun yanındaki taşın altına uyuşturucu saklandığını ve çeşitli zaman dilimlerinden farklı kişilerin taşın altından uyuşturucu aldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane polisi, sokak üzerinde fiziki çalışma yapmaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, araçla gelen bir şahsın trafonun altına uyuşturucu bıraktığını ve müşterileri tarafından alındığını tespit etti.

Trafonun altından uyuşturucu ticareti

Bunun üzerine beklemeye başlayan Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, trafonun altına bırakılan uyuşturucuyu alan müşteri Onur Y. aracına bineceği esnada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınarak araması yapılan şahsın üstünden bir miktar bonzai ve kırmızı reçeteyle satılan çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıs ardından emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanarak şahıs, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Nefes kesen anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane polisi suçüstü yakaladı

Öte yandan torbacı şahsı yakalamak için çalışmalara devam eden polis ekipleri, trafonun altına uyuşturucu bırakan torbacı şahsın, emniyette çeşitli suçlardan 6 adet kaydı olan Ünal A. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsın Gürsel Mahallesi'ndeki evine baskın düzenleyen Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şahsı yakaladı. Evde yapılan aramalarda, çok miktarda kubar, metamfetamin ve bonzai ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Torbacı adli makamlarca serbest bırakıldı

Gözaltına alınan torbacı Ünal A.'ya ifadesi alınarak "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan adli işlemi yapıldı. Torbacı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı
İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı
İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı
İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı
İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı
İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı

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Çağlayan Polis Merkezi, Uyuşturucu, Kağıthane, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı - Son Dakika
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