İSTANBUL'DA NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA (1) - Son Dakika

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İSTANBUL'DA NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA (1)
6 saat önce
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son iki haftada İstanbul'daki 10 ilçede ve Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:20 Kaynak: DHA
ekipleri, son iki haftada İstanbul
'daki 10 ilçede ve Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken, yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Operasyon anları
-Ele geçirilen uyuşturucular
- Alınırken
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