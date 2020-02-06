İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonları kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonları kamerada - Son Dakika

İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonları kamerada

6 saat önce

Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken, yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken, yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ali ABLAY/ İSTANBUL, (DHA) Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son iki haftada İstanbul'daki 10 ilçede ve Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken, yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonları kamerada

İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
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