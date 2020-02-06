İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonları kamerada - Son Dakika

Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken, yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ali ABLAY/ İSTANBUL, (DHA) Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son iki haftada İstanbul'daki 10 ilçede ve Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken, yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.