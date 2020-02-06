Son Dakika › Güncel › İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonları kamerada - Son Dakika
İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonları kamerada
6 saat önce
Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken, yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken, yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ali ABLAY/ İSTANBUL, (DHA) Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son iki haftada İstanbul'daki 10 ilçede ve Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken, yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Son Dakika Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı Pablo Escobar'ın kardeşinin yeni telefonunun tanıtım videosu çok konuşulacak Pistten çıkan uçakta yaralanan Berk Yenipazar, kaza anında uçakta yaşananları anlattı İBB'nin Ulaşım Dairesi'ne 6 ayda 3'üncü atama