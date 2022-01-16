İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Emniyet ekipleri uyuşturucu simsarlarına göz açtırmıyor..

1369292 ... İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu baskını gerçekleştirildi.

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen operasyonda ekipler, semtteki bir sokakta bulunan trafonun yanındaki taşın altına

yuşturucu saklandığı ihbarını aldı. Hemen harekete geçen Kağıthane polisi, araçla gelen bir şahsın trafonun altına uyuşturucu bıraktığını ve paketin müşteriler

tarafından alındığını tespit etti. Ekipler, trafonun altına bırakılan uyuşturucuyu

alan müşteriyi aracına bineceği esnada suçüstü yakaladı. Şahsın üstünden yasaklı madde çıkarken emniyete götürülen zanlı savcılıktaki işlemlerin

ardından serbest bırakıldı.

Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, trafonun altına uyuşturucu

bırakan şahsı da tespit ederek yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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1369340 ... Burası ise Hakkari..

Yüksekova İlçesinde bir araçta yapılan aramada araç şanzımanı içerisine zulalanmış vaziyette; yaklaşık 7 buçuk kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanırken adli tahkikat da sürüyor.

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1369404 ... Adana'da da bal kovası içinde 914 gram metamfetamin ele geçirildi.

efekt

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehre yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine bir yolcu otobüsün durudurdu ve narkotik köpeği 'Barbara' ile arama yapıldı. Narkotik köpeği içerisinde bal bulunan kovaya tepki verdi.

Bunun üzerine ekipler İç içe geçirilip yapıştırılan kovaları birbirinden ayırdı

ve 5 paket halinde yasaklı madde buldu.

Balın 42 yaşındaki sahibi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.