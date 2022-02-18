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İstanbul'da Nefroloji ve Böbrek Nakli Sempozyumu yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da Nefroloji ve Böbrek Nakli Sempozyumu yapıldı

18.02.2022 13:14
İstanbul'da Nefroloji ve Böbrek Nakli Sempozyumu yapıldı

İstanbul'da 18 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla "Nefroloji ve Böbrek Nakli Sempozyumu" gerçekleştirildi.

İstanbul'da 18 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla "Nefroloji ve Böbrek Nakli Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Liv Hospital Vadi İstanbul Konferans Salonu'ndaki sempozyuma, aralarında İngiltere, Rusya, Bulgaristan, Azerbaycan, Arnavutluk, Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna'nın da yer aldığı 18 ülkeden uzmanlar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Hastanenin Grup Koordinatörü Meri İstiroti, tüm insanlığın profesyonel sağlık yaklaşımının önemini salgın sürecinde daha iyi anladığını ifade etti.

Türkiye'nin sağlık altyapısının kapasitesini artırarak kesintisiz ve kaliteli hizmetler verdiğini belirten İstiroti, "32 hastanesiyle ülkemizin en büyük hastane zincirinin önemli bir parçası olan Liv Hospital hekimleri olarak, afiliye olduğumuz İstinye Üniversitesiyle beraber en üst düzeyde ek hizmetleri ve akademik çalışmaları sürdürmeye çalışıyoruz." dedi.

İstiroti, kronik böbrek yetmezliği bulunan bireylere sağlık dolu bağımsız bir yaşam sunmak için çok çalıştıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Liv Hospital olarak alıcı ve donör adaylarımızı, yılların deneyimine sahip, alanında söz sahibi hekimlerimize emanet ediyoruz. Etkin şekilde gelişen operasyon sonrasında misafirlerimizin takipleri, uluslararası standartlara uygun, yüksek konfor standartlarına uygun güvenli ortamlarda ve izole organ nakli servislerimizde gerçekleşiyor. Nakil konusunda gerek toplumsal duyarlılığı artırmak için gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizde gerek bilimsel toplantı ve yeni teknolojik bilimsel çalışmalarımızda sadece ülkemize değil tüm dünya vatandaşlarına din, dil, ırk ayrımı yapmadan maksimum hizmeti ulaştırmayı benimsiyoruz. Liv Hospital olarak bir umudun parçası olmaya çalışıyoruz."

Hastanenin Yurt Dışı Pazarlama Grup Müdürü Fatma Cülha, toplantıya katılanlara hastane ve yenilikleri hakkında bilgiler verdi.

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Suat Ünver, sempozyum için Türkiye'ye gelen meslektaşlarına böbrek nakli konusundaki tecrübelerini aktardı.

Uzmanların böbrek nakli ve nefroloji alanındaki deneyimlerini paylaştığı sempozyum bugün sona erecek.

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Liv Hospital, İstanbul, Hastane, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Nefroloji ve Böbrek Nakli Sempozyumu yapıldı - Son Dakika


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