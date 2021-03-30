Son dakika haberleri... İstanbul'da "Nişantaşı seri hırsızı" polis tarafından kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da "Nişantaşı seri hırsızı" polis tarafından kıskıvrak yakalandı

Şişli'de hırsız pul biber isteme bahanesiyle masadan cep telefonu çaldı

Garson gibi bekleyen hırsız masadan sihirbaz gibi hırsızlık yaptı

Yakalanan şahsın üzerinde 5 adet çalıntı telefon ele geçirildi

İSTANBUL - Nişantaşı'nda girdiği restoran, ganyan bayii, ev ve inşaatlardan kaşla göz arasında hırsızlık yaparak 5 cep telefonu çalan Faslı hırsız, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Masanın başında garson gibi bekleyerek pul biber isteme bahanesiyle sihirbaz gibi telefonu çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Telefonlar ise sahiplerine teslim edildi.

Şişli Nişantaşı semtinde önceki hafta Salı günü saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda Zeynep K, arkadaşıyla birlikte ünlü bir köfteciye gelerek siparişi verdi. Genç kız ve arkadaşı yemek yendiği esnada garson gibi başlarında dikilen kimliği belirsiz bir şahıs, masadan pul biber almak istediğini söyledi. Masaya uzanan şahıs, bir eliyle biberi alırken değeri eliyle de masadaki cep telefonunu çaldı. Buradan çıkan şahıs, birkaç saat içerisinde Meşrutiyet Mahallesi'ndeki bir ganyan bayisinden, evden ve inşaattan kaşla göz arasında saniyeler içerisinde cep telefonu çaldı. Kısa sürede yaklaşık 5 cep telefonu çalan şahıs ardından kayıplara karıştı.

Pul biber isteme bahanesiyle telefonu çaldı

Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahıs masanın başında bir süre garson gibi bekliyor. Şahıs ardından masaya dönerek pul biber almak istediğini söylüyor. Bibere uzanan şahıs diğer eliyle telefonu çalıyor. Diğer bir görüntüde de şahıs ganyan bayisinde şarjda olan bir cep telefonunu çalıyor.

Şişli polisi hırsızlara göz açtırmıyor

Restoranda telefonunun olmadığını fark eden Zeynep K. işyerinin güvenlik kameralarını inceledi. Telefonunun çalındığını fark eden genç kadın, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Harbiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren Şişli polisi, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şahsın eşkalini belirledi. Semtte çalışmalara devam eden ekipler, şahsın cadde üzerinde yürüdüğünü gördü. Bunun üzerine yanına giden polis ekipleri, kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak yakaladı. Üst araması yapılan 27 yaşındaki Fas uyruklu S.K'nın üzerinde 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Hırsız tutuklandı, telefonlar teslim edildi

Gözaltına alınan hırsız, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak "açıktan hırsızlık" suçundan adli işlemi yapılan hırsız, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ele geçirilen 5 cep telefonu ise Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Vatandaşlar ise Şişli polisini çalışmalarından dolayı tebrik ederek teşekkürlerini sundu.