İstanbul'da nöbetçi noter kuyruğu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da nöbetçi noter kuyruğu... - Son Dakika

İstanbul'da nöbetçi noter kuyruğu...

6 saat önce

HAFTA içi mesai saatlerinde araç alım-satımı başta olmak üzere çeşitli işlemlerine zaman ayıramayanlar için 10 ay önce başlatılan nöbetçi noter uygulaması büyük ilgi görüyor.

HAFTA içi mesai saatlerinde araç alım-satımı başta olmak üzere çeşitli işlemlerine zaman ayıramayanlar için 10 ay önce başlatılan nöbetçi noter uygulaması büyük ilgi görüyor. İstanbul'da 2'si Anadolu, 2'si Avrupa yakasında olmak üzere İstanbul'da 4 nöbetçi noter belirlenmişti. Yoğun ilgi nedeniyle bu sayı arttırıldı. Halen Avrupa yakasında 5, Anadolu yakasında da 4 olmak üzere İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri 9'ar noter nöbetçi olarak görev yaparken, bunların önünde uzun kuyruklar görülüyor. Nöbetçi noterler hafta sonu 10.00- 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

SAYININ ARTTIRILMASI İSTENDİ

Cumartesi günü nöbetçi olan Avcılar'daki 28'inci Noter'in önündeki kalabalığı görenler, bunun ne kuyruğu olduğunu merak ederek öğrenmeye çalışırken, kuyruklarda bekleyenler de sıranın kendilerine çok geç gelmesinden yakındı. Uzun süre beklediğini belirtenlerden oto galerici Erdinç Erşen, "Nöbetçi noter sayısı arttırılabilir. Sayı az. Avrupa yakasında 4-5 nöbetçi noter var. Bu sayı çok yetersiz" dedi. Bağcılar'dan Avcılar'daki nöbetçi notere geldiğini anlatan Hüseyin Korur da, her ilçede bir nöbetçi noter olmasını istedi. Sırada bekleyen Berna Kahvecioğlu, "Çok kalabalık, ancak, noterin hafta sonu açık olmasına şükrediyorum. Daha yakın yerde de olabilir" diye konuştu. Hicran Keskin ise, "Koskoca İstanbul'da bu kadar az nöbetçi noter olması sakıncalı. Her ilçede 1 nöbetçi noter olmalı. İki saat bekledik, daha ne kadar bekleyeceğimiz belli değil. Sırada şu an 184'üncü kişinin işlemleri yapılıyor. Bizim sıra 254" dedi.

Hafta içinde çalıştıkları için noterdeki işlemlerini ancak hafta sonu yaptıklarını anlatan sıradakilerden Ali Eren, "Çok kalabalık böyle olmuyor. Cumartesi Pazar bu işleri yapıyoruz. Bu yetmiyor. Bursa'dan geldim. Şu an önümüzde 200 kişi var. Ümitsizce bekliyoruz" dedi. Hatay Barosu'na kayıtlı Avukat Yılmaz Şen ise, "Kalabalık. İçeri girip noter ile görüşmeme bile izin vermediler" diye konuştu.yakındı.

İstanbul'da nöbetçi noter kuyruğu...

İstanbul, Avcılar, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:29 Kaynak: DHA
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