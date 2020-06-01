İSTANBUL'DA NORMALLEŞME TAKVİMİYLE BİRLİKTE BALIK TUTMAYA KOŞTULAR - Son Dakika

Tüm Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yasaklanan köprü ve sahillerde balık tutma yasağı gece yarısı itibariyle kaldırıldı. Yasağın kalması ve sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar Galata Köprüsü'nde balık tutmaya koştu.

koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle köprüler ve sahillerde balık tutmak yasaklanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme takviminin yürürlüğe girmesiyle birlikte balık tutma yasağı kalktı. İstanbul'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve normalleşme takviminin de yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlar Galata Köprüsü'nde balık tutmaya koştu. Gece saatlerinde birçok olta balıkçısı Galata Köprüsü'nde balık avladı. Bazı balıkçılar maske takarken bazıları ise maske takmadı. Sosyal mesafeye dikkat ettikleri gözlenen balıkçılar köprü üzerinde yoğunluk oluşturdu. Balıkçılar sabahın ilk saatlerine kadar balık tutmaya devam etti.