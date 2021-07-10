İstanbul'da normalleşmeyle birlikte açılan eğlence parkı ilk misafirlerini ağırladı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre faaliyetlerine ara veren İstanbul'daki tema park, normalleşmeyle birlikte bugün kapılarını ilk ziyaretçilerine açtı.

Eyüpsultan'da yer alan temalı eğlence parkı, salgın nedeniyle ara verdiği faaliyetlerine bugün yeniden başladı.

İçerisinde hızlı trenden su kaydıraklarına, çocuk oyun alanlarından animasyon salonlarına kadar birçok alanı bulunduran eğlence parkında ilk gün yoğunluğu yaşandı.

Hafta sonu olmasının da etkisiyle girişlerde ve oyuncakların başında uzun kuyruklar oluşurken, koronavirüs önlemlerine dikkat edilmesi için sık sık uyarılarda bulunuldu.

"Nefes kesen" adlı hız treni adrenali, tutkunları tarafından yoğun ilgi görürken anne babalar küçük çocuklarıyla birlikte eğlendi.

Parkın direktörü Tankut Tonger, salgın nedeniyle uzun süredir kapalı kaldıklarını belirterek, bugün itibarıyla açılmalarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Önlemler kapsamında sınırlı sayıda ziyaretçi kabul ettiklerini ifade eden Tonger, gelen misafirlerin güvenle ve gönüllerince eğlenmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.