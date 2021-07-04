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İSTANBUL'DA NORMALLEŞMEYLE BİRLİKTE PLAJLAR DOLDU; CANKURTARANLAR NÖBETE BAŞLADI - Son Dakika

İSTANBUL'DA NORMALLEŞMEYLE BİRLİKTE PLAJLAR DOLDU; CANKURTARANLAR NÖBETE BAŞLADI

04.07.2021 12:17

HAVA sıcaklıklarının artması ve normalleşme süreciyle birlikte İstanbul plajlarında yoğunluk arttı.

HAVA sıcaklıklarının artması ve normalleşme süreciyle birlikte İstanbul plajlarında yoğunluk arttı. Cankurtaranlar, plajlarında yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı nöbetlerine başladı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı İstanbul'daki 49 plajda, 24'ü kadın, 618 cankurtaran görev yapıyor.

Hava sıcaklıklarının artması ve 1 Temmuz'da normalleşme sürecinin başlamasıyla vatandaşlar serinlemek için kendilerini plajlara attı. Plajlarda yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı cankurtaranlar önemli bir görevi yerine getiriyor. Kumsallarda dolaşan ve gözetleme kulelerinden etrafı gözetleyen cankurtaranlar, zaman zaman vatandaşlara sözlü uyarılarda da bulunuyor. İstanbul'da toplam 58 bin 930 metre uzunluğunda 49 plaj bulunuyor.

Bu plajlarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'ne bağlı 24'ü kadın toplam 618 cankurtaran hizmet veriyor. İstanbul'da toplam 245 gözetleme kulesinde nöbet tutan cankurtaranlar, 49 jet ski, 4 kurtarma botu, 18 ATV aracı ve 2 drone ile takiplerini gerçekleştiriyor.

VAKAYI TOPLAM 3 DAKİKA İÇERİSİNDE DIŞARI ÇIKARIYORUZ

2005 yılından itibaren toplam 60 bin 408 kişiye müdahale edildiğinin bilgisini veren Florya Güneş Plajı'nda Cankurtaran Yuşa Sevil, Kuleden gördüğümüz zamandan itibaren, toplamda 3 dakika içerisinde vakaya ulaşıp, vakayı dışarı çıkarıyoruz. Omurga tahtasına alıp, vakaya ilk yardım müdahalesini yapıyoruz. O sırada da başka bir arkadaşımız sağlık ekiplerini arıyor. Herhangi bir vakaya gittiğimiz zaman genelde can yeleklerini kullanıyoruz. Her kulede birer tane bulunuyor. Vakaya arkadan sarılıp, can yeleğini patlatıp, kıyıya çıkarttıktan sonra ilk yardım müdahalesi yapılıyor dedi.

BİZİ EN ÇOK ZORLAYAN DURUM, GELEN AİLELERİN ÇOCUKLARINI TEK BAŞINA BIRAKMASI

Boğulma tehlikesi geçirebilecek olanlara uyarılarda bulunan Yuşa Sevil, Herhangi bir panik yapmadan, kendini suyun akışına bıraktıktan sonra çevredekilerden yardım istemesi yeterli olacaktır. Kendini suyun akışına bıraktığı zaman zaten suyun üstünde duracaktır. Vatandaşlardan isteğimiz, cankurtaran ikazlarını dikkate alıp, cankurtaran bölgeleri dışında denize girmemeleri. Bizi en çok zorlayan durum, gelen ailelerin çocuklarını tek başına bırakması. Bizler de çocuklara karşı daha dikkatli oluyoruz. Kısa bir süre içerisinde boğulma vakaları gerçekleştiği için, bizim erken müdahale edebilmemiz adına ailelerin de göz önünde bulundurması gerekiyor. Cankurtaranlar olarak sürekli dalga anonsları, ebeveyn anonsları gerçekleştiriyoruz. Emniyet şeritlerini geçenler oluyor. Bunların da önlemlerini alıyoruz herhangi bir vakayla karşılaşmamak için. Sürekli karadan ve denizden olmak üzere devriye atarak vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Başımızı kaşıyacak vaktimiz olmuyor. Yoğunluk ve çocukların fazlalığından dolayı sürekli denizi izleme halindeyiz. Zor bir mesleğimiz var diye konuştu.

İSTANBUL'DA NORMALLEŞMEYLE BİRLİKTE PLAJLAR DOLDU; CANKURTARANLAR NÖBETE BAŞLADI
İSTANBUL'DA NORMALLEŞMEYLE BİRLİKTE PLAJLAR DOLDU; CANKURTARANLAR NÖBETE BAŞLADI
İSTANBUL'DA NORMALLEŞMEYLE BİRLİKTE PLAJLAR DOLDU; CANKURTARANLAR NÖBETE BAŞLADI
İSTANBUL'DA NORMALLEŞMEYLE BİRLİKTE PLAJLAR DOLDU; CANKURTARANLAR NÖBETE BAŞLADI
İSTANBUL'DA NORMALLEŞMEYLE BİRLİKTE PLAJLAR DOLDU; CANKURTARANLAR NÖBETE BAŞLADI
İSTANBUL'DA NORMALLEŞMEYLE BİRLİKTE PLAJLAR DOLDU; CANKURTARANLAR NÖBETE BAŞLADI
İSTANBUL'DA NORMALLEŞMEYLE BİRLİKTE PLAJLAR DOLDU; CANKURTARANLAR NÖBETE BAŞLADI
İSTANBUL'DA NORMALLEŞMEYLE BİRLİKTE PLAJLAR DOLDU; CANKURTARANLAR NÖBETE BAŞLADI

İlk Yardım, 1 Temmuz, İstanbul, Boğulma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA NORMALLEŞMEYLE BİRLİKTE PLAJLAR DOLDU; CANKURTARANLAR NÖBETE BAŞLADI - Son Dakika


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