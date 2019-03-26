İstanbul'da Nüfus Müdürlükleri Hafta Sonu Açık Olacak

Vatandaşların mahalli idareler genel seçiminde oy kullanmalarıyla ilgili taleplerinin karışlanması için il ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta açık olacak.

Vatandaşların mahalli idareler genel seçiminde oy kullanmalarıyla ilgili taleplerinin karışlanması için il ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta açık olacak.



İstanbul Valiliği'den yapılan açıklamada, "Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler genel seçiminde, vatandaşların oylarını kullanmalarıyla ilgili taleplerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, karşılanabilmesi amacıyla herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için il ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta 08.30–17.00 saatleri arasında tam gün açık bulunacaktır." denildi.

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