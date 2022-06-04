İstanbul'da nüfusu 100'ü geçmeyen 14 mahalle geceleri sessizliğe bürünüyor - Son Dakika
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İstanbul'da nüfusu 100'ü geçmeyen 14 mahalle geceleri sessizliğe bürünüyor

04.06.2022 11:09
İstanbul'da nüfusu 100'ü geçmeyen 14 mahalle geceleri sessizliğe bürünüyor

Nüfusuyla parmak ısırtan megakent İstanbul'un bazı mahalleleri, ikamet eden kişi sayısıyla şaşırtıyor.

Nüfusuyla parmak ısırtan megakent İstanbul'un bazı mahalleleri, ikamet eden kişi sayısıyla şaşırtıyor. Kentin 14 mahallesi, 100'ü geçmeyen ikametçi sayısıyla akşamları sessizliğe bürünüyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2021'de 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 840 bin 900 kişiyle ülkenin en kalabalık şehri olmayı sürdürdü.

111 bin 798 kişinin yaşadığı, nüfusuyla 3 il ve 758 ilçeyi geçen Adnan Kahveci Mahallesi'nin de bulunduğu kentte, nüfusu 100 ve altında 14 mahalle bulunuyor.

Ülke genelinde nüfusu 100'ü geçmeyen 2 bin 961 mahalle bulunurken, bunların 14'ü dünyanın önde gelen metropolleri arasında öne çıkan İstanbul'da yer alıyor.

Geceleri sessizliğe bürünen bu 14 mahalle, kentteki 6 ilçenin sınırları içerisinde bulunuyor. Bunların yarısını, kentin ilk yerleşim yerlerinden olan ve gündüzleri ticaretin kalbinin attığı yerler arasında hareketliliğiyle öne çıkan Fatih barındırıyor.

Megakentin kadim yerleşim yerleri arasında bulunan, tarihte çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış Fatih'e bağlı mahallelerden Tahtakale'de 14, Rüstempaşa'da 15, Sururi'de 23, Mercan'da 39, Hobyar'da 73, Beyazıt'ta 97, Taya Hatun'da ise 100 kişi yaşıyor.

Rüstempaşa ve Sururi mahallelerine kayıtlı kişilerin tamamının erkek olması, Çatalca'daki Yaylacık Mahallesi'nde ise 60 kişilik nüfusun yarıdan fazlasını kadınların oluşturması dikkati çekiyor.

Şile, 3 mahallesiyle ikinci sırada

Nüfusu 100 ve altında olan 14 mahalleden 3 tanesi, Şile'de bulunuyor. İlçeye bağlı Esenceli Mahallesi'nde 67, Yaylalı'da 69, Ağaçdere'de ise 97 kişi nüfusa kayıtlı görülüyor.

Şile'yi birer mahalle ile Ümraniye, Beylikdüzü, Çatalca ve Beyoğlu ilçeleri takip ediyor.

Ümraniye'deki Dudullu OSB'de 27, Beylikdüzü'ndeki Beylikdüzü OSB'de 38, Çatalca'daki Yaylacık'ta 60, Beyoğlu'ndaki Kemankeş Karamustafapaşa'da 98 kişi ikamet ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da nüfusu 100'ü geçmeyen 14 mahalle geceleri sessizliğe bürünüyor - Son Dakika

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