İSTANBUL'DA ÖĞLE SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU: YÜZDE 63 - Son Dakika

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde öğle saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 14.30 itibariyle yoğunluk yüzde 63'e ulaştı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Bakırköy İncirli mevkiinde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

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