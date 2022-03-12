İstanbul'da öğleden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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İstanbul'da öğleden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor

12.03.2022 11:10
İstanbul'da öğleden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mart ayında son 30 yılın en soğuk derecesinin bugün ölçüldüğünü belirterek, kentte öğleden sonra yoğun kar yağışının beklendiğini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mart ayında son 30 yılın en soğuk derecesinin bugün ölçüldüğünü belirterek, kentte öğleden sonra yoğun kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) kentteki hava durumuyla ilgili son bilgileri alan İBB Başkanı İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün doğru tahminleri sayesinde gerekli tedbirleri aldıklarını anlattı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve uzmanlarına teşekkür eden İmamoğlu, "Bu gece sabaha karşı son 30 yılın en soğuk derecesi ölçüldü. Mart ayının en soğuk gecesini yaşamış olduk." dedi.

Florya istasyonunda hava sıcaklığının 2003'te eksi 4 olarak ölçüldüğüne dikkati çeken İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu gece eksi 4,4 ölçüldü. Aslında bu soğuk havanın, özellikle kuzey kesimlerinde daha düşük derecelerde olduğu arkadaşlarım tarafından iletildi. Hatta eksi 7-8'e kadar varabilen, hissedilen dereceleri eksi 15'lere kadar düştüğü bildirildi. Dolayısıyla 'Sibirya soğuğu' diye tarif edilen hava koşullarının şehrimize ne kadar yüksek etki gösterdiğinin bir ölçümü. İstanbul'un bu sürece en doğru şekilde hazırlık yapmasının, herkesin paydaş olmasının, herkesin zamanında sürece müdahil olmasının, buna da maksimum seviyede 16 milyon İstanbullu hemşerimizin eşlik etmesinin sonucunu yaşıyoruz. Şu ana kadar kayda değer, canımızı sıkan, bizi üzen hiçbir hususu, olayı yaşamadık diyebilirim, bu çok sevindirici."

İmamoğlu, vatandaşların özel araçlarıyla mecbur kalmadıkça yola çıkmaması gerektiğini belirterek, toplu taşıma araçlarının yoğun bir çaba ile vatandaşlara hizmet verdiğini anlattı.

"Kar kalınlığı bazı yerlerde 50 santimetreye kadar çıkabilir"

"Güneşin kendini göstermesi hiçbir vatandaşımızı aldatmasın." diyen İmamoğlu, "Bugün 4-5 günlük alarmın en yoğun kar yağışını yaşayacağız. Bu kar yağışı öğleden sonra İstanbul'da çok etkili olacak." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, kar kalınlığının bazı yerlerde 50 santimetreye kadar çıkabileceği uyarısında bulunarak, bugün ve yarın don ve buzlanma riskinin olduğunu söyledi.

En önemli kararlardan birinin daha önce otoyollarda çok sıkıntı yaratan tır ve ağır vasıtaların geçişinin yasaklanması olduğunu vurgulayan İmamoğlu, bunun yapılması halinde çok sorunsuz bir hafta sonunu yaşayacaklarını kaydetti.

İmamoğlu, şu ana kadar 4 günde 44 bin ton tuz, 900 ton solüsyon kullanıldığını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Kumanya hizmetimizin sıkışma olan noktalarda, 198 bin kumanya, 108 bin mobil malzeme içeceğinden, çorbasından kekine dağıtım yaptığımızı, sıkışık trafiğin olma ihtimali olan yollarda mobil tuvalet hizmetimizin devam ettiğini, 675 evsiz vatandaşımızın misafir edildiğini, sokak hayvanlarına 655 noktada, günlük 2 ton kuru mama dağıtıldığını da duyurmak isterim."

İmamoğlu, kentteki barajların doluluk oranlarının da yüzde 84'ü aştığını aktardı.

İstanbul'da öğleden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor

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'Son 30 yılın en soğuk gecesini yaşadık' diyen İBB Başkanı İmamoğlu uyardı: En yoğun kar yağışı geliyor, güneşe aldanmayın! 'Son 30 yılın en soğuk gecesini yaşadık' diyen İBB Başkanı İmamoğlu uyardı: En yoğun kar yağışı geliyor, güneşe aldanmayın! İBB Başkanı İmamoğlu: '4-5 günlük alarmın en yoğun kar yağışını bugün yaşayacağız' İBB Başkanı İmamoğlu: '4-5 günlük alarmın en yoğun kar yağışını bugün yaşayacağız'

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da öğleden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor - Son Dakika


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