Son Dakika Haberleri: İstanbul'da öğrenci servisine çarpan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı
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İstanbul'da öğrenci servisine çarpan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı

6 saat önce

Sultanbeyli'de, dün öğrenci servisine çarparak 3 kişinin yaralanmasına sebep olan otomobil sürücüsünün 0,87 promil alkollü olduğu belirlendi.

İstanbul'da öğrenci servisine çarpan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı, System.String[]

Sultanbeyli'de, dün öğrenci servisine çarparak 3 kişinin yaralanmasına sebep olan otomobil sürücüsünün 0,87 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sultanbeyli Selçukhan Caddesi'nde dün bir otomobille servis aracının karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişin Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliği tarafından tutulan tutanakta, 34 UM 6904 plakalı otomobilin Tesbih Sokak'tan gelip Selçukhan Caddesi'ne çıkmak isterken 34 LCG 838 plakalı servise çarptığı anlatıldı.

Çarpmanın etkisiyle okul servisinin savrularak kaldırıma devrildiği belirtilen tutanakta, otomobil sürücüsünün 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "kavşaklarda geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek" maddesini ihlal ettiğinden "kusurlu" olduğu kayda geçirildi.

Tutanakta söz konusu otomobil sürücüsünün 0,87 promil alkollü olduğu da yer aldı.

Sultanbeyli Selçukhan Caddesi'nde dün seyir halindeki 34 LCG 838 plakalı servisin 34 UM 6904 plakalı otomobille çarpışması sonucu servis şoförü, hostes ve bir öğrenci yaralanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Yesevi, Sultanbeyli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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