Son Dakika Haberleri: İstanbul'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel İstanbul'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

İstanbul'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Sultanbeyli'de, otomobile çarpan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı, System.String[]

Sultanbeyli'de, otomobile çarpan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selçukhan Caddesi'nde seyir halindeki 34 LCG 838 plakalı servis, 34 UM 6904 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan servis şoförü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hostes ve bir öğrenci ise Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sultanbeyli, İtfaiye, Kartal, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
İmamoğlu'ndan deniz ulaşımı müjdesi: Beylikdüzü- Kartal arası 1 saat 15 dakika olacak Oğlunu sünnet ettirmek için topladığı 17 bin lira yangında kül oldu 15 yaşındaki lise öğrencisi, 3 gün boyunca cinsel istismara uğradı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 00:38:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]