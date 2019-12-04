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İstanbul'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
6 saat önce
Sultanbeyli'de, otomobile çarpan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:28 Kaynak: AA
Sultanbeyli'de, otomobile çarpan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selçukhan Caddesi'nde seyir halindeki 34 LCG 838 plakalı servis, 34 UM 6904 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan servis şoförü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hostes ve bir öğrenci ise Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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