İstanbul'da öğrenci servisiyle ilginç kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da öğrenci servisiyle ilginç kaza kamerada - Son Dakika

İstanbul'da öğrenci servisiyle ilginç kaza kamerada

6 saat önce

İstanbul'da öğrenci servisiyle ilginç kaza kamerada Eyüpsultan'da öğrenci servisinin sürücüsü çöp konteynerine çarptı, kazanın ardından hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı Eyüpsultan'da cadde üzerinde seyreden öğrenci servisinin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki dev...

İstanbul'da öğrenci servisiyle ilginç kaza kamerada

Eyüpsultan'da öğrenci servisinin sürücüsü çöp konteynerine çarptı, kazanın ardından hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da cadde üzerinde seyreden öğrenci servisinin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki dev çöp konteynerine çarptı. Çarpma sonucu konteyner yerinden sürüklenirken, sürücü ise araç maddi hasar görmesine rağmen hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kaza anı kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 7 Ocak Salı günü saat 10.00 sıralarında Eyüpsultan Silahtarağa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde cadde üzerinde seyir halinde olan öğrenci servisinin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında duran dev çöp konteynerine çarptı. Çarpma sonucu araç maddi hasar görürken, konteyner ise yerinden birkaç metre oynadı. Kaza sonucu sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olayın ardından iş yerine gelen motosiklet tamircisi Ufuk Işık, konteynerin yerinden nasıl oynadığını merak etti. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Işık, ilginç kazayı görünce şaşkına döndü.

"Hiçbir bir şey olmamış gibi yoluna devam etti"

Olay hakkında konuşan Ufuk Işık, "Sabah saatlerinde daha dükkanı açmamıştım. Buradaki çöp konteynerinin ileride bir yere gittiğini fark ettim. Dükkanı açtıktan sonra kamera görüntülerinden bunun nasıl olduğuna baktım. Görüntüleri izlediğimde bir servis minibüsü konteynere çarpıyor ve hiçbir bir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Oysaki aracı ve konteyner de hasar almıştı. Buradan geçen bazı insanların olmasına rağmen yoluna devam etti. Çok ilginç ve enteresan bir durum, çünkü aracı da hasar aldı. Ciddi de bir ses çıkmış" dedi.

İstanbul'da öğrenci servisiyle ilginç kaza kamerada

İstanbul, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:51 Kaynak: İHA
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