İstanbul'da öğrenciler 5 yeni okula kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da öğrenciler 5 yeni okula kavuştu - Son Dakika

İstanbul'da öğrenciler 5 yeni okula kavuştu

6 saat önce

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı ikinci döneminin başlaması nedeniyle sosyal medyada bir mesaj yayımlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da 1999'dan önce inşa edilen ve Deprem Güvenlik Analizleri'ne göre riskli bulunan 283 okulu yıkıp yeniden inşa ettik.

İstanbul'da öğrenciler 5 yeni okula kavuştu, System.String[]

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı ikinci döneminin başlaması nedeniyle sosyal medyada bir mesaj yayımlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da 1999'dan önce inşa edilen ve Deprem Güvenlik Analizleri'ne göre riskli bulunan 283 okulu yıkıp yeniden inşa ettik. 64 okulumuzun güçlendirilmesi, 31'inin de yapımına çok yakında başlıyoruz inşallah. Böylece, 1999'dan önce yapılan okullarımızın yüzde 90'ında, depreme karşı yenileme ve güçlendirme çalışmaları tamamlanmış oluyor" dedi.


Vali Yerlikaya, İstanbul'da 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı ikinci döneminin başlaması nedeniyle sosyal medyada bir mesaj yayımladı. İstanbul'da 5 yeni okulda öğrencilerin bugün ders başı yaptığını belirten Vali Yerlikaya, "İstanbul'da deprem başta olmak üzere; muhtemel afetlere karşı büyük bir gayretle hazırlık yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla; İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, 2006 yılında başlayan çalışmalar, aralıksız devam ediyor" diyerek, okullarda yürütülen yapım ve güçlendirme çalışmaları hakkında bilgiler verdi.


Vali Yerlikaya, "İstanbul'da 1999'dan önce inşa edilen ve Deprem Güvenlik Analizleri'ne göre riskli bulunan 283 okulu yıkıp yeniden inşa ettik. Bu okulların 800'ünü güçlendirdik. 47 okulumuzun yapımı devam ediyor. 64 okulumuzun güçlendirilmesi, 31'inin de yapımına çok yakında başlıyoruz inşallah. Böylece; 1999'dan önce yapılan okullarımızın yüzde 90'ında, depreme karşı yenileme ve güçlendirme çalışmaları tamamlanmış oluyor. İçinde bulunduğumuz Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi 5 okulumuzu daha bugün hizmete alıyoruz" dedi.


Eğitim öğretime kazandırılan yeni okullar ve yapılan güçlendirmeler için "Hayırlı uğurlu olsun" temennisinde bulunan Vali Yerlikaya, artık tatilin bittiğini belirterek, "Bütün öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

İstanbul Valisi, İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya bağlantılı suç çetesine nefes kesen operasyon kamerada!
Ekrem İmamoğlu'ndan Yeşim Meltem Şişli açıklaması: İnceleme başlatıldı Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı Depremin ardından çıkan 'Kemal Sunal'ın evi yıkıldı' haberlerine Sunal ailesinden yalanlama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 20:44:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da öğrenciler 5 yeni okula kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]