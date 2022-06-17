Öğrencilerden Nehir Şimşek ise salgının ardından hem okuluna hem koroya kavuştuğunu ifade ederek, yaz boyunca da müzikle ilgilenmeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Öğrenciler karne sevinci yaşadı - Son Dakika

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