İstanbul'da öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönemi kapandı. İstanbul 'da da öğrenciler karne alarak, ara tatile girdi. Fatih Topkapılı Mehmet Bey İlkokulu'nda öğrenciler, karnelerini ve hediyelerini İstanbul Vali yardımcısı Levent Kılıç 'ın elinden aldı. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Kılıç, sistemin yeni değiştiğini ve öğrencilerin kasım ayında da bir tatil yaptıklarını belirtirken, ilkokul öğrencileriyle sohbet etti.

"2 MİLYON 819 BİN ÖĞRENCİ KARNE ALIYOR "

Öğrencilere tek tek karnelerini veren Vali yardımcısı Levent Kılıç karnelerdeki devamsızlıkları ve kitap okuma sayılarını da incelerken, 2 milyon 819 bin 443 öğrencinin karne aldığını ifade etti. Kılıç, sınıf öğretmenine ise çiçek takdim etti. Karne dağıtma törenine Vali yardımcısı Levent Kılıç'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Akhan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına da katıldı. İstanbul genelinde bugün 7 bin 60 okulda bulunan 103 bin 375 sınıfta, 2 milyon 819 bin 443 öğrenciye karne dağıtılırken, öğrencilerle birlikte 198 bin 165 öğretmende yarıyıl tatili yapacak.

- İstanbul