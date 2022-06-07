İstanbul'da öğrenciler okul bahçesinde sebze-meyve yetiştiriyor - Son Dakika
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İstanbul'da öğrenciler okul bahçesinde sebze-meyve yetiştiriyor

07.06.2022 16:42
İstanbul'da öğrenciler okul bahçesinde sebze-meyve yetiştiriyor

Bahçeşehir Tek Okulları öğrencileri, okul bahçesinde 30 çeşit sebze ve meyve yetiştiriyor.

Bahçeşehir Tek Okulları öğrencileri, okul bahçesinde 30 çeşit sebze ve meyve yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, öğretmenleri ile okul bahçesine sebze ve meyve fideleri dikti. Doğa ile iç içe yaşantı temelli öğrenme modeli uygulayan okul, öğrencilerine ekosistem konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlıyor

Kendi elleri ile diktikleri fidelerle yaşayarak öğrenmenin keyfini çıkaran öğrenciler, okul bahçelerinde; domates, biber, patlıcan, salatalık, soğan, kırmızıbiber, tere, roka, maydanoz, çilek, elma, çağla, kayısı, Malta eriği ve iğde gibi farklı türde sebze ve meyvelerin fidelerini dikti. Fideler, iki ay sonra öğrenciler tarafından toplanacak. Öte yandan, "sıfır atık" ve "temiz enerji" hedefi ile eğitim veren okul, öğrencilerinde yenilenebilir enerji farkındalığı oluşturmayı amaçlıyor.  Bu çerçevede yenilenebilir enerji üretimi konusunda çalışmalar yapan okulun çatısına kurulacak güneş enerjisi panelleri ile okulun enerji ihtiyacının tamamının karşılanması planlanıyor.

"ÖĞRENCİLERDE TARIM FARKINDALIĞI OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bahçeşehir Tek Okulları Kurucusu Celal Serzan Timuçin, okul bahçesinde sebze ve meyve çeşitleri yetiştirme etkinliği ile Bahçeşehir ve Avrupa Yakasındaki okullar arasında bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Öğrencilerin doğa ile iç içe eğitim görmesine önem verdiklerini belirten Timuçin, "Okulumuza ait butik bir ormanımız var ve öğrencilerimiz ormanlık alanda çeşitli etkinlikler ile doğa ile iç içe keyifli zaman geçirebiliyorlar. Üstelik öğrencilerimiz derslerini bahçede de yapabiliyor. Sebze ve meyve etkinliğimiz ile iki ay sonra kendi diktikleri fidelerin meyvelerini toplayacaklar" dedi.

Celal Serzan Timuçin, öğrencilerde tarım farkındalığı oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrenciler yaparak ve yaşayarak öğreniyor. Kendi ürettikleri sebze ve meyveleri tatma fırsatı bulacaklar. Ektikleri ve diktikleri bitkileri takip ederek, ürün hasadı yapacaklar. Böylece doğayla kaynaşacaklar ve çevre bilinci oluşacak. Tükettikleri sebze ve meyvelerin nasıl yetiştiğini bizzat deneyimlemiş olacaklar."

"TEMİZ ENERJİ VE SIFIR ATIK EN ÖNEMLİ VİZYON VE MİSYONUMUZ HALİNE GELDİ"

Eylül 2022 tarihinde tamamlanacak güneş enerjisi projesine de değinen Timuçin, "Yenilenebilir enerjinin önemini vurgulamak için okul çatısına güneş enerjisi panelleri kuracağız. Enerjimizin yüzde 100'ünü güneş enerjisi ile karşılamayı hedefliyoruz. Böylece yenilenebilir enerjinin ülkemiz ve dünya için önemini öğrencilerimize anlatabileceğiz. Küresel ısınmanın arttığı bu yıllarda temiz enerji ve sıfır atık en önemli vizyon ve misyonumuz haline geldi" diye konuştu.

Anaokulu öğretmeni ise, öğrencilerin toprakla bir şeyler yapmaktan büyük zevk aldıklarını vurgulayarak, "İnsanın özünde toprak var. Çocuklar, kent yaşamında toprağı özlüyor. Öğrenciler toprakla haşır neşir olarak, tarım bilinci kazanıyor. Ayrıca, eğlenerek öğrenmiş oluyor" ifadelerini kullandı.


İstanbul'da öğrenciler okul bahçesinde sebze-meyve yetiştiriyor
İstanbul'da öğrenciler okul bahçesinde sebze-meyve yetiştiriyor
İstanbul'da öğrenciler okul bahçesinde sebze-meyve yetiştiriyor
İstanbul'da öğrenciler okul bahçesinde sebze-meyve yetiştiriyor
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Kaynak: DHA

Bahçeşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da öğrenciler okul bahçesinde sebze-meyve yetiştiriyor - Son Dakika

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