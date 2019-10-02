İstanbul'da öğrencilerden "yaya güvenliği nöbeti" (1)
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YAYA güvenliğinin sağlanması amacıyla Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde uygulanmaya başlanan "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği, Sultangazi'de öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:43 Kaynak: DHA
YAYA güvenliğinin sağlanması amacıyla Türkiye
'nin tüm il ve ilçelerinde uygulanmaya başlanan "Yaya Geçidi
Nöbeti" farkındalık etkinliği, Sultangazi
'de öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Sultangazi Yunus Emre İlkokulu öğrencileri 2019 Yaya Öncelikle Trafik Yılı kapsamında etkinlik düzenledi. "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği kapsamında öğrenciler ellerindeki döviz ve broşürlerle sürücüleri bilgilendirdi, yaya güvenliğine dikkat çekti. Yaya geçidinde duran sürücülerin yanına giden öğrenciler broşür vererek, yaya geçidinde durdukları için sürücülere teşekkür etti. Yaklaşık 1 saat süren etkinliği ardından öğrenciler okullarına döndü.
- İstanbul
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