İstanbul'da öğrencilerin 2. dönem heyecanı - Son Dakika

İstanbul'da öğrencilerin 2. dönem heyecanı
6 saat önce
İSTANBUL'da öğrenciler 2. yarıyıl döneminin başlamasının ardından bu sabah ders başı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:27 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da öğrenciler 2. yarıyıl döneminin başlamasının ardından bu sabah ders başı yaptı.
2019-2020 eğitim öğretim döneminin 2. bölümü bu sabah çalan ders zili ile başladı. İstanbul'da da öğrenciler ders başı yaptı. Şişli Sait Çiftçi İlkokulu'nda da dersler başladı. Sabah erken saatlerde okula gelen öğrenciler, zilin çalmasının ardından ilk derse girdiler. Öğrencilerin heyecanlı oldukları görüldü.
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