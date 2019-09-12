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İstanbul'da okul çevrelerinde denetim

1 saat önce

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul çevrelerinde uygulamalarına devam ediyor.

İstanbul'da okul çevrelerinde denetim, System.String[]

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul çevrelerinde uygulamalarına devam ediyor. Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar ile servis araçları durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerini denetimlerine devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması için okullarda ve çevrelerinde emniyet tedbirlerini sürdürüyor.

Sultanbeyli Sultan Alpaslan Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi çevresinde Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla  uygulama gerçekleştirildi.

Motosikletli Yunus Timleri, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler de katıldı. Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar ile servis araçları durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı. Mobil Okul Timleri, okullar civarında gerekli emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi.

Eksik evrak olan sürücülere cezalar kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:35 Kaynak: DHA
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