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İstanbul'da okul çevrelerinde denetim

11 dakika önce

İstanbul'da 2 bin 658 okul, 2 bin 979 servis aracı ile bin 661 iş yeri denetlenirken 40 bin 72 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul'da okul çevrelerinde denetim, System.String[]

İstanbul'da 2 bin 658 okul, 2 bin 979 servis aracı ile bin 661 iş yeri denetlenirken 40 bin 72 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mobil Okul Timleri 9-13 Eylül arasında okul çevrelerinde denetim yaptı.

Yapılan çalışmalarda 2 bin 658 okul, 2 bin 979 servis aracı ile bin 661 iş yeri denetlendi. Denetimde 335 servis aracı ile 6 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Okul çevrelerinde bulunan 40 bin 72 kişiye GBT kontrolü yapılırken 53 kişi hakkında adli işlem, 493 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Hakkında aranması bulunan 340 kişi yakalandı.

Uygulamalarda 3 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 16 fişek, 24,37 gram uyuşturucu madde, 8 kilo 542 gram kaçak tütün ve 487 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbul, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:30 Kaynak: AA
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