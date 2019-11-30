İstanbul'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Bayrampaşa'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timleri, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir lisenin etrafında, öğrencilerin geçiş güzergahında uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgede uygulama yapan ekipler, şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üstlerinde ve çantalarında yapılan aramada 2,54 gram bonzai, 38,99 gram skunk, 1,07 gram afyon sakızı, 2,97 gram kenevir tohumu, 1,73 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 3 cam aparat, 20 boş şeffaf kilitli poşet, 5 çalıntı cep telefonu, 2'si yabancı kişiler adına olmak üzere 3 çalıntı kimlik kartı, 1 çalıntı Azerbaycan pasaportu, 1 kol saati, sahte 300 dolar ve 100 lira ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticaretinden 11 suç kaydı bulunan Tansu A. tutuklanırken, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmaktan suç kaydı bulunan Uğur T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.