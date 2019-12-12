İstanbul'da okul kantinlerinde şırınga çikolata denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da okul kantinlerinde şırınga çikolata denetimi - Son Dakika

İstanbul'da okul kantinlerinde şırınga çikolata denetimi

7 saat önce

Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümler sonrası Ümraniye'de zabıta ekipleri, okullarda bulunan kantinleri denetledi.

İstanbul'da okul kantinlerinde şırınga çikolata denetimi, System.String[]

Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümler sonrası Ümraniye'de zabıta ekipleri, okullarda bulunan kantinleri denetledi.


Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan okullara giderek, öğrencilerin alışveriş yaptığı kantinlerde denetimde bulundu. Kantinlerin içerisine giren ekipler tarafından, ürünlerin son kullanma tarihleri ve TSE damgasının olup olmaması tek tek kontrol edildi. Özellikle şırınga çikolata satışının olup olmadığını denetleyen ekipler şırınga çikolatanın satışına rastlamadı.


Denetim ile ilgili konuşan zabıta memuru Gülali Sürgün, "Belediyemiz tarafından denetim yapıyoruz. Elimizde örnek olarak şırınga çikolata var. Çocuklarımız kapağını bilmediği için açıp ağızlarına alıp yutuyorlar. Tüm okul ve kantinlerde bu ürünün satışı konusunda denetliyoruz. Bulduğumuz zaman yasal işlem yapıyoruz. Gerekli mercilere de bildiriyoruz" dedi


Ortaokul öğrencisi Ahmet Burak Öztürk, "Bakkallarda aynısından satılıyordu. Ben hiç alamadım. Zararlı olduğunu biliyorum. Bizim okulumuzda bu tür şeyler satılmıyor" dedi.


Zabıta ekipleri Ümraniye'deki okulları denetlerken bazı okulların müdürleri basın mensuplarının okullara ve kantinlere girmesini engellemeye çalıştı. - İSTANBUL

Diyarbakır, Ümraniye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı
Yardımsever Mesut'tan bir örnek davranış daha! Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı

Son Dakika Haberleri
22:32 "Dimitri Kantemiroğlu Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika
22:31 Taciz sucundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
22:30 Germencik'te Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi - Son Dakika
22:28 Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü - Son Dakika
22:27 Ünlülerin kuaföründe müşteri yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 22:35:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da okul kantinlerinde şırınga çikolata denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]