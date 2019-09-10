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İstanbul'da okul önleri ve parklarda polisten sıkı denetim

15 dakika önce

Okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerinde polis denetimlerini artırdı.

İstanbul'da okul önleri ve parklarda polisten sıkı denetim, System.String[]

Okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerinde polis denetimlerini artırdı. Kartal'da okul önü ve parklarda denetim yapan polisler vatandaşların kimliklerini sorguladı. Denetimde narkotik köpeği tarafından uyuşturucu araması yapıldı.


2019-2020 eğitim öğreti yılının başlamasıyla birlikte polis ekipleri okul ve çevresindeki denetimlerini artırdı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal'da bulunan Şehit Burak Cantürk Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde denetim yaptı. Polis aynı zamanda denetimlerini okulun çevresindeki parklarda gerçekleştirdi. Polis ekipleri, okul önlerinden geçen ve parklarda bulunan yaya vatandaşların üstlerini aradı, kimliklerini sorguladı. Denetimde 'Casper' isimli narkotik köpeğiyle de uyuşturucu araması yapıldı. - İSTANBUL

Kartal, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
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