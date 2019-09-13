İstanbul'da okul önlerinde denetimler sürüyor



Görüntü Dökümü:

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(KAĞITHANE)

-Ekiplerin araçları durdurması

-Araçlarda yapılan aramalar

-Sürücülerin GBT kontrolünden geçirilmesi

-Narkotik köpeğinin araçları araması

-Mobil Okul Timleri'nin okula girmesi ve kantin personellerine 'GBT' kontrolü yapması

(SANCAKTEPE)

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-Ekiplerden görüntü

-Şüpheli araç ve yaya durdurma

-Servis araçların denetim yapmaları

-Araç arama yapılması

-Öğrenci ve okuldan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul