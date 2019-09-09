Son Dakika Haberleri: İstanbul'da okul önlerinde polislerden sıkı denetim
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İstanbul'da okul önlerinde polislerden sıkı denetim

24 dakika önce

Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da polis tarafından okul önlerinde denetimler yapıldı.

İstanbul'da okul önlerinde polislerden sıkı denetim, System.String[]

Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da polis tarafından okul önlerinde denetimler yapıldı. Polis ekipleri durdurdukları araçların içerisinde ve sürücülerin üzerinde arama yaptı.


İstanbul'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlangıcında polis ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile Mobil Okul Timleri, Kadıköy'de bulunan Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde denetim gerçekleştirdi. Polis, yol üzerinden geçen otomobil, minibüs ve motosikletlerden bazılarını durdurdu. Sürücülerin üstünü arayan polis, aynı zamanda araç içerisinde ve bagaj kısmında da arama yaptı. - İSTANBUL

İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:33 Kaynak: İHA
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