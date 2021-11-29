İstanbul'da okul servis araçları denetlendi - Son Dakika

İstanbul'da okul servis araçları denetlendi

İSTANBUL'da haftanın ilk iş gününde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ali Kerem BENGİ -İsa ALMAÇAYIR- İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da haftanın ilk iş gününde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Evraklarında eksik bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, Sarıyer ve Kadıköy'de okul servis aracı denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde koronavirüs önlemleri hatırlatılarak şoförlerin evrakları kontrol edildi. Sarıyer Sarıyer Büyükdere Caddesi İTÜ önünde yapılan denetimlerde servis araçları tek tek durduruldu. Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Evraklarında eksik bulunan şoförlere ceza uygulandı.Kadıköy Bağdat Caddesi Fenerbahçe Mevkii'nde gerçekleştirilen denetimlerde de sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Öğrenci ve servis elemanları bilgilendirildi.



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