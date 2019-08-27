İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 13 zam
28 dakika önce
İSTANBUL'da okul servisleri yüzde 13 oranında zamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:15 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da okul servisleri yüzde 13 oranında zamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında gündeme gelen öğrenci servis
ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 13 zam geldi. En kısa mesafe 243 lira olurken en uzak mesafe 583 lira oldu. Daha önce en kısa mesafe 215, en uzak mesafe ise 525 liraydı.
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