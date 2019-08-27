Son Dakika Haberleri: İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 13 zam
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İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 13 zam

28 dakika önce

İSTANBUL'da okul servisleri yüzde 13 oranında zamlandı.

İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 13 zam, System.String[]
İSTANBUL'da okul servisleri yüzde 13 oranında zamlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında gündeme gelen öğrenci servis
ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 13 zam geldi. En kısa mesafe 243 lira olurken en uzak mesafe 583 lira oldu. Daha önce en kısa mesafe 215, en uzak mesafe ise 525 liraydı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:15 Kaynak: DHA
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