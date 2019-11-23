Son Dakika Haberleri: İstanbul'da okul servislerine 1,6 milyon liralık ceza
Son Dakika Güncel İstanbul'da okul servislerine 1,6 milyon liralık ceza - Son Dakika

İstanbul'da okul servislerine 1,6 milyon liralık ceza

6 saat önce

İstanbul'da okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetimlerde yaklaşık 1,6 milyon lira para cezası kesildi.

İstanbul'da okul servislerine 1,6 milyon liralık ceza, System.String[]

İstanbul'da okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetimlerde yaklaşık 1,6 milyon lira para cezası kesildi.

İstanbul Valiliği açıklamasına göre, bu yıl İstanbul'da resmi ve özel olmak üzere toplam 7 bin 60 okulda, 2 milyon 819 bin öğrenci eğitim-öğretim görüyor.

Öğrencilerin okula ulaşımlarında toplam 18 bin 846 servis aracı hizmet veriyor. Öğrencilerin ulaşım ve güvenliklerinin sağlanması konusunda polis ve jandarma denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İstanbul'da 16 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında okul servis aracı ve sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Polis Sorumluk Bölgesi'nde servis aracı ve sürücülerine yönelik yapılan 4 bin 547 denetim neticesinde, 3 bin 802 adet cezai işlem uygulandı 1 milyon 542 bin 538 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Jandarma Sorumluk Bölgesi'nde servis aracı ve sürücülerine yönelik yapılan 645 denetimde 85 adet cezai işlem uygulandı, 28 bin 658 lira ceza verildi.

İstanbul'daki toplam 5 bin 192 denetim neticesinde 3 bin 887 adet cezai işlem uygulandı, 1 milyon 571 bin 196 lira para cezası kesildi.

Jandarma, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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