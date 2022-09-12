İstanbul'da okul servislerine denetim: Sürücülere 'dur' lambası cezası - Son Dakika
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İstanbul'da okul servislerine denetim: Sürücülere 'dur' lambası cezası

12.09.2022 09:36
İstanbul'da okul servislerine denetim: Sürücülere 'dur' lambası cezası

2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.

İSTANBUL'da 2022- 2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı. Gerekli belgeleri bulunmayan servis sürücülerine ceza kesildi.

İstanbul'da 2022- 2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında okul servislerine yönelik denetimler yaptı. Üsküdar Libadiye Kavşağı'nda yapılan denetimlerde öğrenci servisleri tek tek durduruldu. Gerekli belgeleri bulunmayan araç sürücülerine ve 'Dur' lambası yanmayan servis sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun 75'inci maddesi uyarınca 427 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan polis ekipleri öğrenci servislerine girerek öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol ederek uyarılarda bulundu.

Ayrıca denetimlere takılan bir öğrenci servisinin 'Dur' lambasının yanmadığı tespit edilirken, servis hostesinin ise mesleki yeterlilik belgesinin bulunmaması üzerine cezai işlem uygulandı. Görüntülendiklerini fark eden araç sürücüsü ve hostes gazetecilere tepki gösterdi.  Denetimlerde ceza kesilen servis aracı sürücüsü, "Hayırlısı olsun, bugün ilk gün. 'Dur' lambası yanmıyormuş. Dün kontrollerimizi yaptık aslında.Öğrenci güzergahını dolaşırken herhangi bir sorun yoktu. Bugün olacak. Yapacak bir şey yok. Kaza bela olmasın." dedi. Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde durdurulan servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Servislerde uyulması gereken kurallar hatırlatılarak uyarılarda bulunuldu.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da okul servislerine denetim: Sürücülere 'dur' lambası cezası - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da okul servislerine denetim: Sürücülere 'dur' lambası cezası - Son Dakika
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