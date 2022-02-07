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İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi - Son Dakika

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi

07.02.2022 09:48
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetimlerde gerekli belgeleri olmayan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetimlerde gerekli belgeleri olmayan sürücülere ceza kesildi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'ne bağlı resmi ve sivil ekiplerce, Maltepe, Sarıyer ve Bakırköy'de belirlenen noktalarda öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde servis şoförlerinin evrakı, araçlardaki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi, güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı ve Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü önünde kurulan kontrol noktasında da resmi ve sivil ekipler, servis araçlarını durdurarak kontrol etti. Gerekli belgeleri olmayan ve kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Ayrıca asayiş ekipleri de okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yaptı.

Trafik ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk

Eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasının ardından trafik ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.

İkinci dönemin ilk dersine geç kalmak istemeyen öğrenciler ve işlerine yetişmek isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıktı.

Metro, metrobüs, tramvay ve İETT otobüslerinde zaman zaman yoğunluk yaşanırken D-100 kara yolu Ankara istikameti Haliç Köpürüsü mevkisinde başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam etti.

TEM otoyolunda da Gaziosmanpaşa mevkisinden Kağıthane çıkışına kadar yoğunluk yaşandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, İstanbul, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi - Son Dakika


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