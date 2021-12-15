İstanbul'da okul terki yaşayan öğrenciler için mesleki eğitim seferberliği başlatıldı - Son Dakika

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okul terki yaşayan öğrencilerin mesleki eğitim programlarında eğitimlerini tamamlamaları amacıyla başlatılan seferberlik kapsamında, Mesleki Eğitim Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme toplantıları düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yazıcı'nın başkanlığındaki toplantı, Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zeytinburnu İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 3 oturumda gerçekleştirildi.

Toplantılara, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekine Dayıoğlu, 39 ilçe milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim mesleki eğitimden sorumlu şube müdürleri, 340 mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürü ile kentteki rehberlik araştırma merkezi müdürleri katıldı.

Geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimlerinin de verildiği yerler olan mesleki eğitim merkezlerinin hemen herkes tarafından ulaşılabilir olmasının esas alındığı belirtilen toplantıda, sürekli devamsızlık, akademik başarısızlık gibi sebeplerden ötürü eğitimlerini tamamlayamamış olanlara yönelik bir farkındalık oluşturularak, bu programa öğrenci kazandırılması konusu ele alındı. Bu sayede öğrencilerin eğitim sistemi içerisinde kalarak eğitime katılım oranının yükseltilmesi, nitelikli işgücüne katılım ve istihdam artışı sağlanacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, gerek genç işsizliğin azaltılması gerekse sektörün talep ettiği ara eleman ihtiyacının karşılanmasının oldukça önemli olduğunu belirtti.

İstanbul'da farklı sebeplerden dolayı okul terki yaşayan, eğitimlerini tamamlayamayan öğrenciler için söz konusu programın büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Yazıcı, 36 mesleki eğitim merkezinin yanında 278 mesleki ve teknik Anadolu lisesi bünyesinde de bu programların uygulanmaya başlandığını ve toplamda bu sayının 314'e ulaştığını kaydetti.

Yazıcı, mesleki eğitim merkezlerinde 33 alan ve 181 meslek dalında eğitim verildiğine, bunun oldukça geniş bir yelpaze oluşturduğuna işaret ederek, "Eğitim terki yaşayan öğrencilerimiz ilgili alan ve dallarda bu program ile eğitimlerini tamamlayabilecekler." ifadesini kullandı.