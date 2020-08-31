İstanbul'da okul zili çaldı öğretmenler ders başı yaptı - Son Dakika

Harun UYANIK/ İstanbul DHA İstanbul'da okul zili çaldı, öğretmenler uzaktan eğitim için okullarda ders başı yaptı. Beşiktaş Hasan Ali Yücel Ortaokulu'nda öğretmenler bu sabah İstiklal Marşı okudu. Daha sonra ders zilinin çalmasıyla okula girdiler. Öğretmenler tek tek ellerini dezenfekte etti, ateşlerini ölçtürdü, maskelerini yeniledi ve ders başı yaptı. Öğretmenlerin dezenfektan ve ateş ölçümü için İSOV Dinçkök Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından geliştirilen dezenfektan ve ateş ölçüm cihazları kullanıldı. İstanbul'da 149 bin 88 öğretmen ve 2 milyon 609 bin 606 öğrenci ders başı yaptı.

