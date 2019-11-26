İstanbul'da okulda hırsızlık yapan şahıs yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da iki okuldan 6 adet dizüstü bilgisayar ve 2 televizyon çalan şahıs polis tarafından yakalandı. Şahsın çalmış olduğu televizyon ile bilgisayarları para ve uyuşturucu karşılığında satın alan şahıslar da yakalandı. Okullarda hırsızlık yapan şahıs tutuklanırken, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi'nde 15 Kasım ve 19 Kasım tarihlerinde iki okulda 6 dizüstü bilgisayar ve 2 adet televizyon çalınması olayının ardından Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayın faili olduğu tespit edilen Yunus Emre E. isimli şahsı geçtiğimiz Perşembe günü yakaladı. Sorgusunda suçunu kabul eden şahsın 17'si hırsızlık olmak üzere toplam 31 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmaların devamında, şüpheli şahsın çalmış olduğu 1 adet televizyonu para karşılığında satın alan Samet S. (18), 4 adet dizüstü bilgisayarı uyuşturucu madde karşılığında satın alan Yusuf B. ve Yusuf B. isimli şahsın irtibatlı olduğu Onur B. isimli şahıs yakalandı.

Şahısların yapılan üst aramasında; Yusuf B. isimli şahıstan 2 parça halinde 1,4 gram bonzai, Onur B. isimli şahsın üzerinden 1 adet tabanca ve 1 adet fişek ele geçirilirken, Onur B.'nin evinde yapılan aramada, 1 adet çalıntı olduğu değerlendirilen televizyon, 4 adet dizüstü bilgisayar, 101 adet toplamda 217 gram gelen bahçe içerisinde toprağa gömülü vaziyette kavanoz içerisinde bulunan skunk, 4 adet ecstasy hap, 2,9 gram kenevir tohumu, 0,5 gram taş kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek, 1 rulo alüminyum folyo ve 2.890 TL para ele geçirildi.

Şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında; Samet S. isimli şahsın "Uyuşturucu Madde Kullanma" ve "Hırsızlık" olmak üzere toplamda 2, Yusuf B.'nin "Hırsızlık, "Uyuşturucu Madde Kullanma", "Uyuşturucu Madde Ticareti" olmak üzere toplamda 11, Onur B. isimli şahsın ise "Uyuşturucu Madde Kullanma" ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" olmak üzere toplamda 12 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Yakalanarak adli makamlara sevk edilen şahıslardan Yunus Emre E. tutuklanmış, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.