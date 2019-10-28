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Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da okulda tepki çeken görüntü

İstanbul'da okulda tepki çeken görüntü

28 dakika önce

İstanbul'da okulda tepki çeken görüntü Öğrenciler 'besmele', 'peygamber' yazan kağıtların üzerine bastırıldı Polis okulda inceleme yapıyorİSTANBUL - Çekmeköy'de bir ilkokulun öğrencileri üzerinde 'besmele', 'peygamber' gibi dini kavramların yazılı olduğu kağıtların üzerine ayaklarıyla bastırıldı.

İstanbul'da okulda tepki çeken görüntü

Öğrenciler 'besmele', 'peygamber' yazan kağıtların üzerine bastırıldı

Polis okulda inceleme yapıyor

İSTANBUL - Çekmeköy'de bir ilkokulun öğrencileri üzerinde 'besmele', 'peygamber' gibi dini kavramların yazılı olduğu kağıtların üzerine ayaklarıyla bastırıldı. Çocukların kağıtları ayakları altına aldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Öte yandan, polisler okulda inceleme yaptı.

Çekmeköy'de bir ilkokulda öğrenciler, iddiaya göre, üzerine 'besmele', 'peygamber' gibi kelimelerin yazılı olduğu kağıtların üzerine ayakları ile bastırıldı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler vatandaşlardan büyük tepki aldı. Öte yandan, polis, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçti. Okula gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde çocuklar üzerinde yazı bulunan kağıtların üzerine basıyor.

İstanbul'da okulda tepki çeken görüntü

İstanbul, Çekmeköy, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 07:53 Kaynak: İHA
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